Миллиард просмотров набрал клип Nirvana на YouTube

Клип Smells Like Teen Spirit рок-группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube. Об этом сообщает NME.

Таким образом он стал вторым роликом 90-х годов, набравшим миллиард просмотров. Первое место принадлежит композиции November Rain группы Guns N' Roses, у которой на 1,3 млрд просмотров.

На третьем месте сейчас находится клип группы Cranberries на песню Zombie с 980 млн просмотрами.

Smells Like Teen Spirit была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео на песню было выложено в сеть в июне 2009 года.

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