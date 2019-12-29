Шнуров пошутил над Сюткиным в «Вечернем Урганте»

Наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Телеведущий Иван Ургант во время беседы с Шнуровым предположил, что он может стать лучшим наставником в восьмом сезоне «Голоса». Шоумен также добавил, что среди наставников существует серьезная конкуренция, приведя в пример Сютника. Ургант добавил, что этого человека «любят все».

«Он не знает слова «нет». Человек с самой положительной аурой. Почему все равно лучшим выбирают тебя?» – задал вопрос Ургант.

Шнуров ответил, что Сютнин слишком много двигается, тем самым оставляя за собой «много песка».

При этом музыкант добавил, что его коллега – замечательный человек, «человек-рок-н-ролл, человек-блестящие ботинки».

Также он отметил, что стал походить прической на Сютника, после чего привстал, чтобы проверить, не появился ли песок на диване, где он сидел во время беседы с Ургантом.

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