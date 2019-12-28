Певец Рома Жуков устроил дебош в аэропорту
Певца Рому Жукова привлекли к административной ответственности за дебош в аэропорту Нерюнгри, сообщает «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина и женщина устроили дебош в аэропорту Якутии, за что были привлечены к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нарушителей доставили в пункт полиции, где мужчина оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью, уточнила Волк.
По данным источника «Известий», мужчиной оказался певец Рома Жуков.
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