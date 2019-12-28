Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова. Об этом сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на друга артистки Филв Сиракопулоса.

Известно, что Лайон скончалась от болезни, которым она начала страдать некоторое время назад.

За роль Лолиты в фильме режиссера Стэнли Кубрика актриса получила «Золотой Глобус». После этого Сью Лайон завоевала популярность и любовь зрителей.

Актриса также снялась в фильмах «Ночь игуаны», «7 женщин» и «Вздорный человек».