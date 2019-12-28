Меладзе обрушился с критикой на Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе в очередной раз раскритиковал лидера группы «Ленинград» Серегя Шнурова на шоу «Голос», передает РИА «Новости».

Продюсер завил музыканту, что тот плохо использует возможности и талант своей ученицы Рагды Ханиевой.

«Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки – не то, что хочет», — сказал Меладзе.

При этом ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что продюсер своими высказывания «раздавил» участника «Ленинграда».

Музыкант на это ответил, что «Шнура раздавить невозможно». Ведущий продолжил со словами, что Меладзе разровнял его как бульдозер.

«Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил», — добавил Шнуров.

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