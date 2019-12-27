Гарик Харламов рассказал о выходе альбома у Эдуарда Сурового

Шоумен Гарик Харламов сообщил, что у одного из его сценических образов Эдуарда Сурового вышел сборник песен. Об этом он сообщил на своей странице в и Instagram.

«В iTunes появился первый альбом великого и ужасного Эдуарда Сурового! Качайте и радуйтесь!» — написал Харламов.

По данным РИА «Новости», в сборник под названием «И поэтому все так произошло» вошли 42 песни. Среди них: «Приезжайте в Роттердам», «Невнятная», «Улетай, комар, Евгений», «Я хочу сибаса» и «Ищу во мху енота».

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