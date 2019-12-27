Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой «не рожать рабов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Водонаева написала в соцсетях, что презирает семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей.

По мнению телеведущей, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди.

Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».

В ответ на данные заявления Охлобыстин предложил телеканалам ввести ценз на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью».

Отмечается, что артиста также возмутило применение Водонаевой оборот «это государство» в отношении России.

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