Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти народной артистки СССР и художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Об этом она написала в Instagram.
Певица опубликовала фотографию Волчек, на которой также изображены ее дети.
Она также заявила, что ей трудно смириться с утратой, с тем, что «не увидим тебя больше,не услышим твой голос и смех».
«Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — заключила Пугачева.
Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали два дня назад с воспалением легких. По предварительным данным медиков, она умерла от отека мозга и легких.
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