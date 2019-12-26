Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек

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Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти народной артистки СССР и художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Об этом она написала в Instagram.

Певица опубликовала фотографию Волчек, на которой также изображены ее дети.

Она также заявила, что ей трудно смириться с утратой, с тем, что «не увидим тебя больше,не услышим твой голос и смех».

«Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — заключила Пугачева.

Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали два дня назад с воспалением легких. По предварительным данным медиков, она умерла от отека мозга и легких.

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