Депутат заявил, что память Волчек увековечат в Москве

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Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память скончавшейся художественной руководительнице «Совеременника» Галины Волчек будет увековечена в Москве. Об этом передает РИА «Новости».

Он отметил, что народная артистка СССР достойна всех возможный вариантов увековечивания памяти, однако все зависит от выбора ее родственников и театра. Депутат не исключил, что именем Волчек может быть назван театр или улица Москвы.

«Трудно переоценить вклад, который она внесла», — подчеркнул Герасимов.

Ранее стало известно о смерти Волчек. Врачи в качестве предварительной причины смерти актрисы назвали отек мозга и легких.

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