Врачи назвали предварительную причину смерти Волчек
Стали известны причины смерти художественного руководителя «Современника» народной артистки России Галины Волчек. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Врачи заявили, что актриса скончалась в результате отека мозга и легких. Они также добавили, что она скончалась около двух часов назад.
Уточняется, что Волчек была доставлена в Боткинскую больницу во вторник, 24 декабря, с воспалением легких. Постепенно у актрисы начали отказывать органы.
Днем в четверг, 26 декабря, медики сообщили об атрофии мозга у худрука «Современника».
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