Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Сообщается, что пожар на Пятницком кладбище произошел в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле.
В администрации кладбища считают, что причиной пожара могла стать неосторожность: поклонники Децла каждый день ставят на могилу музыканта свечи.
Рэпер Децл скончался от остановки сердца в феврале 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
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