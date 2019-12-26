Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

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В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.

Сообщается, что пожар на Пятницком кладбище произошел в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле.

В администрации кладбища считают, что причиной пожара могла стать неосторожность: поклонники Децла каждый день ставят на могилу музыканта свечи.

Рэпер Децл скончался от остановки сердца в феврале 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

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