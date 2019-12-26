Песню о монете из «Ведьмака» назвали одним из главных мемов Рунета в декабре

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Песня из вышедшего на Netflix мини-сериала «Ведьмак» стала в Рунете одним из главных мемов декабря, пишет «Экономика сегодня».

Песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» в сериале исполняет бард Лютик, которого играет актер Джоуи Бэти. Лютик предлагает платить Ведьмаку в исполнении Генри Кавилла за сражения с чудовищами. Сам актер назвал мелодию очень привязчивой, и пользователи соцсетей с ним согласны.» Ведьмаку заплатите чеканной монетой! — Мужчина, выйдите из бухгалтерии», «Стоп, «Ведьмаку заплатите чеканной монетой — это не песня группы «Король и шут»?», «После того, как сосед запретил мне спеть »...чеканной монетой» в лифте, даже я сдалась и буду сегодня смотреть. Смм-щики и маркетологи у сериала, конечно, золото. Чеканное», — шутят в Twitter.

В основу сюжета «Ведьмака» легла серия фантастических книг писателя Анджея Сапковского. Главную роль в сериале сыграл звезда «Супермена» Генри Кавилл. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

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