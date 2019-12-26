В «Сватах» появится новый персонаж

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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж, передает сайт kp.ru.

Зрители увидят в сериале Палыча — директора сельского клуба. Его сыграет актер Михаил Трухин. В одном из новых эпизодов сериала Палыч в исполнении Трухина организует свадьбу внучки Жени и ее иностранного жениха Джека.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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