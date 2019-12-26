Пелагея объявила о разводе с мужем

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Певица Пелагея объявила о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

О разводе она рассказала в Instagram. «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — поделилась с поклонниками она.

Пелагея выразила надежду, что удастся решить все вопросы с разводом интеллигентно и достойно. «Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!» — завершила свое обращение она.

Иван Телегин и Пелагея были женаты с 2017 года, у них есть дочь Таисия. У Телегина также есть сын от предыдущих отношений. Ранее в сети появились фотографии человека, похожего на Телегина, под руку с неизвестной блондинкой.

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