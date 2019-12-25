Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

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Британский актер Роберт Паттинсон в беседе с The Guardian пошутил о вероятном провале фильма «Бэтмен» с собой в главной роли.

По словам артиста, он — самый жесткий критик собственного творчества. «Если «Бэтмен» не понравится зрителям, я буду сниматься в порно, причем артхаусном», — посмеялся он.

Съемки нового «Бэтмена» начнутся в 2020 году. Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

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