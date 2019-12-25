Жена пожарного Игнатенко пожаловалась на травлю после «Чернобыля»

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Жена погибшего после ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС Василия Игнатенко Людмила в интервью «Би-би-си» пожаловалась на травлю.

По словам Игнатенко, после выхода сериала «Чернобыль» ее начали обвинять в убийстве ее собственной дочери — в сериале показано, что беременная Людмила продолжала ухаживать за получившим смертельную дозу радиации мужем, из-за чего потеряла ребенка. «Как я могла оставить его одного? Я думала, что внутри меня ребенок защищен», — объясняет живущая в Киеве вдова пожарного.

Игнатенко не знала, что историю ее жизни экранизируют, разрешения на съемки она не давала, и выход сериала причинил ей боль, признается она. Женщина утверждает, что журналисты пытались ворваться к ней в дом, чтобы записать интервью.

Показ мини-сериала «Чернобыль» стартовал на канале HBO 6 мая.

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