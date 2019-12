Умерла написавшая песню для «Друзей» Алли Уиллис

Режиссер и сонграйтер Алли Уиллис скончалась на 73-м году жизни 24 декабря, передает Variety.

По данным инсайдера, Уиллис умерла от остановки сердца.

Обладательница двух премий «Грэмми» наиболее известна благодаря созданию заглавной темы к сериалу «Друзья». Ее песня I'll Be There For You, звучащая в начальных титрах сериала, сначала длилась минуту, после группа The Rembrandts сыграла расширенную версию трека.

Также Алли Уиллис писала песни для группы Earth, Wind & Fire. Совместно с этим коллективом она создала композиции September, In The Stone и др.

