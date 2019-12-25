Фадеев сравнил Наргиз с Шариковым после антироссийских высказываний

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Продюсер Максим Фадеев прокомментировал заявления своей бывшей подопечной Наргиз в интервью Ксении Собчак о том, что ее дети никогда не будут жить в России.

Певица рассказала, что ее трое детей — «абсолютные американцы» и думают, что по улицам в России ходят медведи, а сама она не чувствует себя на родине в безопасности. В ответ Фадеев сравнил артистку с персонажем книги «Собачье сердца», превращенным из пса в человека. «Комментировать Наргиз — это равносильно тому, что комментировать действия Шарикова. Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы», — поделился Фадеев в беседе с изданием Super.

По словам Фадеева, Наргиз часто критиковала своих зрителей и «убогие» залы в провинции. «Печально, что эта женщина так и не была благодарна тем, кто ходя на ее концерты, платил деньги и давал ей возможность жить так, как она жила», — сожалеет он.

Ранее в 2019 году Наргиз и Фадеев прекратили сотрудничество. Теперь она не может исполнять песни, созданные во время работы с продюсером.

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