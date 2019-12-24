Фанаты Майкла Джексона попросили его двойника сделать ДНК-тест
Фанаты скончавшегося американского музыканта Майкла Джексона увидели невероятное сходство артиста и его двойника Серхио Кортеса и просят сделать ДНК-тест, сообщает Mirror.
Поклонники полагают, что двойник Майкла Джексона вовсе не его подражатель, а настоящий музыкант, который может быть жив. Фанаты просят Серхио сделать ДНК-тест и доказать, что он — двойник, а не Джексон.
«Майкл вернулся. Мы любим тебя», — написали фанаты под постом Кортеса.
25 июня 2009 года не стало Майкла Джексона. За свою карьеру он стал обладателем 15 «Грэмми» и сотен других музыкальных премий.
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