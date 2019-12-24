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Актрису Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что сейчас народная артистка СССР находится в крайне тяжелом состоянии.

Инсайдер также рассказал, что 86-летнюю Волчек госпитализировали без сознания, сейчас она находится в медикаментозной коме, и ее подключение к ИВЛ стало необходимым из-за осложнения двусторонней пневмонии.

Предположительно, к таким последствиям привел хронический бронхит.

Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам. 24 декабря стало известно о новой госпитализации Волчек.

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