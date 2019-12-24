Режиссер новых «Звездных войнах» рассказал об отношениях между Рей и Кайло Реном

Режиссер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» прокомментировал отношения между главными героями ленты — Рей и Кайло Реном (Беном Соло). Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

Он подчеркнул, что эти персонажи не испытывают к друг другу влюбленности.

Режиссер рассказал, что отношения героев похожи на те, что происходят у брата и сестры.

«Они просто были связаны общим путем в этом сумасшествии», — добавил Абрамс.

Он отметил, что общение Рей и Рена можно сравнить с Люком Скайуокером и Леей. По его словам, они долго не понимали, как друг к другу относиться.