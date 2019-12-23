Режиссер «Текста» рассказал о съемках откровенных сцен с Асмус

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Режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о съемках постельной сцены с участием Кристины Асмус, передает News.ru.

По словам Шипенко, он не ожидал бурной реакции общественности на откровенный эпизод. «Причем все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже», – поделился режиссер.

Он также напомнил зрителям, что Асмус и Янковский – не порноактеры, а он сам — не режиссер порно и никогда подобного не снимал. Шипенко добавил, что супруг Асмус Гарик Харламов не препятствовал съемкам актрисы в эротической сцене.

Ранее Кристина Асмус, сыгравшая главную женскую роль в фильме «Текст», пожаловалась на травлю в сети.

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