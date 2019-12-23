Выступление ученицы Шнурова на «Голосе» назвали провалом

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Выступление ученицы Сергея Шнурова Рагды Ханиевой на шоу «Голос» зрители проекта назвали провальным.

В новом выпуске вокального шоу Ханиева исполнила песню «Выхода нет» группы «Сплин». На YouTube зрители делятся своими оценками номера, часто признавая его провальным. Ханиеву упрекнули в том, что она фальшивила и промахнулась с выбором песни. «Этот номер показал, что, к сожалению, не всем хорошим вокалистам подвластен любой репертуар. Не справилась», «Не справилась. Но проходить должна была и прошла. Дальше хотелось бы получше», «Зачем орать? Зачем вообще всем орать на «Голосе?» — цитирует мнения зрителей РИА «Новости».

Известно, что Рагда Ханиева прошла в следующий этап шоу. Также в следующий этап прошел другой подопечный Сергея Шнурова, Антон Токарев.

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