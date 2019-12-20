Стали известны самые ожидаемые фильмы 2020 года. Об этом сообщает сайт IMDb.

Первую строчку рейтинга заняла лента «Хищные птицы».

Второе место досталось фильму «Соник в кино».

Тройку рейтинга замкнула картина «Топ Ган: Мэверик».

Кроме того, в списке оказались такие фильмы, как «Чудо-женщина: 1984», «Не время умирать», «Черная вдова», «Мулан», «Не время умирать», «Дюна», «King's Man: Начало», а также «Форсаж 9».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Топ Ган», советский Супермен и другие трейлеры недели

— Американский институт кино назвал лучшие фильмы 2019 года

— Названы лучшие фильмы 2019 года