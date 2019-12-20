Стали известны самые ожидаемые фильмы 2020 года
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Стали известны самые ожидаемые фильмы 2020 года. Об этом сообщает сайт IMDb.
Первую строчку рейтинга заняла лента «Хищные птицы».
Второе место досталось фильму «Соник в кино».
Тройку рейтинга замкнула картина «Топ Ган: Мэверик».
Кроме того, в списке оказались такие фильмы, как «Чудо-женщина: 1984», «Не время умирать», «Черная вдова», «Мулан», «Не время умирать», «Дюна», «King's Man: Начало», а также «Форсаж 9».
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