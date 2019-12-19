Адвокат Киркорова прокомментировал данные о продаже квартиры певца из-за долгов

Адвокат российского певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал постановление суда, согласно которому квартира исполнителя была выставлена на торги из-за долгов ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank. Об этом сообщает РЕН.

Адвокат подтвердил наличие у музыканта кредита, о котором шла речь в судебном разбирательстве. По его мнению, проблемы начались, когда банк объявил о закрытии, вследствие чего Киркоров решил не переводить деньги третьим лицам и перестал погашать кредит.

Добровинский добавил, что на данным момент ожидается решение суда по определению места, куда необходимо зачислить оставшиеся денежные средства, которые накопились за два года. Он также подчеркнул, что Киркоров никогда не отрицал наличие у него соответствующего кредита.

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