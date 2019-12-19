В сети сравнили образ Ирины Шейк для японского Vogue с работницей из СССР

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Vogue в Японии. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

На Шейк надет темно-синий плащ, туго затянутый узким ремнем черного цвета. Из-под плаща выглядывает белая рубашка с воротником, застегнутая на все пуговицы. В дополнение к образу на голове супермодели надета черная косынка, а в ушах видны золотые серьги.

Пользователи социальной сети сравнили образ Шейк с нарядом работницы из СССР.

«Типичная рабочая крестьянка из СССР», — написала одна из подписчиц.

«Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась», — отметил другой комментатор.

При этом англоговорящие пользователи не увидели сходство в образе с советской работницей.