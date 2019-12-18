Полиция в Петербурге начала проверку после конфликта в такси, где якобы участвовал актер Панин

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после конфликта между водителем и пассажиром такси, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы ГУМВД, в полицию Приморского района обратился 32-летний водитель частной службы такси, который заявил, что в ходе конфликта с 42-летним пассажиром тот сломал рычаг переключения передач в автомобиле Mercedes.

По данным интернет-издания «Фонтанка.ру», пассажиром мог быть актер Алексей Панин.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В своем Instagram актер сообщил, что находится в Петербурге.