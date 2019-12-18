Двух чеченских студентов отчислили после исполнения хита Miyagi

Двоих студентов колледжа культуры и искусств в Чечне отчислили за то, что они спели песню рэп-дуэта Miyagi «Пропаганда», передает Telegram-канал Baza.

Магомеда и Халимат выгнали из колледжа с формулировкой «За нарушение нормативно-правовых актов». Они учились по направлениям «Сольное и хоровое пение» и «Хоровое дирижирование».

Руководство Чеченского государственного колледжа культуры и искусств им. В.А. Татаева уже прокомментировало инцидент в беседе с ИА «Чечня Сегодня». Заслуженный деятель искусств Чеченской республики и директор учреждения Анжелика Зубайраева заявила, что молодые люди были уволены не за песню, а за нарушение запрета на видеосъемку на территории колледжа.

Ролик с песнями юноши и девушки начал распространяться в соцсетях несколько дней назад вызвал неодобрительную реакцию в сети.