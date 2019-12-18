Госдума приняла закон о штрафах за спекуляцию билетами

Госдума приняла закон о штрафах за незаконную покупку и продажу билетов в театры, музеи и на концерты, передает ТАСС.

Согласно новому закону, в Кодексе об административных правонарушениях будут указаны дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Максимальный штраф составит не более пятикратной стоимости билета. Такой штраф будут выплачивать лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица. Их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Для граждан штраф будет равняться полуторакратной до двукратной цене, указанной в билете, для должностных лиц — двукратной или трехкратной.

Если билеты на мероприятия государственных и муниципальных организаций будут продаваться по цене на 10 и более процентов выше той, что указана на билете, штраф для должностных лиц составит от полуторакратной до двукратной цены билета, для индивидуальных предпринимателей — от двукратной до трехкратной цены, для юридических лиц - от двукратной до трехкратной цены.

1 сентября вступил в силу закон о борьбе с билетными перекупщиками. Продавать билеты теперь могут только сами организации и уполномоченные ими лица по цене не выше номинальной. Обычные граждане смогут продать лишний билет только по заявленному номиналу.

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