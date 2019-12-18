Дане Борисовой потребовалась помощь медиков, пишут СМИ
Экс-ведущая передачи «Армейский магазин» Дана Борисова вызвала скорую в свою квартиру, передает Mash.
Утверждается, что Борисова жаловалась на плохое самочувствие и головные боли, и врачи якобы диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ. Борисовой оказали первую помощь.
Предположительно, Дана Борисова в ближайшее время снова отправится в реабилитационную клинику в Таиланд, где уже проходила лечение два года назад.
Сама Борисова ранее рассказывала в соцсетях, что экс-супруг забрал у нее дочь с полицией и обвинил в возвращении к наркотикам.
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