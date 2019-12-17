Боярский признался в ворчливости
close
Народный артист России Михаил Боярский заявил, что стал «ворчливым и озлобленным». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, с возрастом у него прибавилось раздражения.
«Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом», — признался артист.
Он добавил, что ему жалко то, что было потеряно в театре, так как не может согласится с тем, что происходит сейчас на сцене.
Боярский отметил, что ему трудно понять новые современные тенденции в искусстве, влияние новых технологий на жизнь человека и отношения между людьми в целом.
Артист заявил, что стал консерватором.
Михаилу Боярскому исполняется 70 лет 26 декабря.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: