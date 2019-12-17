Боярский признался в ворчливости

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что стал «ворчливым и озлобленным». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с возрастом у него прибавилось раздражения.

«Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом», — признался артист.

Он добавил, что ему жалко то, что было потеряно в театре, так как не может согласится с тем, что происходит сейчас на сцене.

Боярский отметил, что ему трудно понять новые современные тенденции в искусстве, влияние новых технологий на жизнь человека и отношения между людьми в целом.

Артист заявил, что стал консерватором.

Михаилу Боярскому исполняется 70 лет 26 декабря.

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