Российский документальный фильм «Акварель» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

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Сцена театра «Долби» во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в... Сцена театра «Долби» во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в...
Сцена театра «Долби» во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в...
Mike Blake/Reuters

Российский фильм «Акварель» режиссера Виктора Красовского вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Об этом сообщает Variety.

Фильм попал в список из пятнадцати лент, которые были выбраны из 159 представленных в категории картин. Из шорт-листа будут выбраны фильмы-номинанты премии.

Ранее стало известно, что фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Списки номинантов будут объявлены 13 января, церемония награждения 9 февраля 2020 года.

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