Российский документальный фильм «Акварель» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Российский фильм «Акварель» режиссера Виктора Красовского вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Об этом сообщает Variety.

Фильм попал в список из пятнадцати лент, которые были выбраны из 159 представленных в категории картин. Из шорт-листа будут выбраны фильмы-номинанты премии.

Ранее стало известно, что фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Списки номинантов будут объявлены 13 января, церемония награждения 9 февраля 2020 года.

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