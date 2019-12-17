Российский мультфильм вошел в короткий список претендентов на «Оскар»

Короткометражный анимационный фильм «Он не может жить без космоса», созданный российским режиссером Константином Бронзитом, внесли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщает сайт киноакадемии США.

Также в коротком списке есть еще девять анимационных короткометражек.

Отмечается, что список номинантов будет известен 13 января. Вручение приза победителям пройдет 9 февраля в ходе 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

Ранее Бронзит уже дважды был претендентом на «Оскар» в этой категории. Он мог получить награды за ленты — «Уборная история - любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

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