Сиквел фильма «Полицейский с Рублевки» стал лидером российского проката

Российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» заняла первую строчку в прокате, пополнив кассу в первые выходные на сумму свыше 372 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Как стало известно, на втором месте оказался фантастический комедийный боевик «Джуманджи. Новый уровень». Лента собрала 366,7 млн руб.

При этом замкнул тройку лидеров анимационный фильм «Холодное сердце 2». Сборы картины составили 175,5 млн руб.

Отмечается, что общие сборы этой ленты за прошедшие три недели достигли 1,75 млрд рублей.

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