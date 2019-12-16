Анатолий Васильев вернется в седьмом сезоне «Сватов»
Актер Анатолий Васильев снова станет участником проекта «Сваты». Об этом сообщает издание iReactor.
Отмечается, что он появится в седьмом сезоне сериала.
Как известно, актер покинул «Сваты» после четвертого сезона. Юрий Ковалев, которого играл Васильев, умер из-за проблемы с сердцем.
По имеющейся информации, в этом сезоне герои сериала будут молодыми. Анатолий Васильев будет представлен в воспоминаниях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»
— Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов»
— «Сваты» умирают? Актеры покидают сериал вслед за Зеленским