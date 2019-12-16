Анатолий Васильев вернется в седьмом сезоне «Сватов»

Актер Анатолий Васильев снова станет участником проекта «Сваты». Об этом сообщает издание iReactor.

Отмечается, что он появится в седьмом сезоне сериала.

Как известно, актер покинул «Сваты» после четвертого сезона. Юрий Ковалев, которого играл Васильев, умер из-за проблемы с сердцем.

По имеющейся информации, в этом сезоне герои сериала будут молодыми. Анатолий Васильев будет представлен в воспоминаниях.

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