Сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на страницу молодого человека в Instagram.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол», — рассказал Шульгин в сторис.

По его словам, очередная авария не представляет собой «ничего страшного».

В первое ДТП на этой неделе молодой человек попал под Санкт-Петербургом, тогда за рулем была его девушка, которая в результате аварии сломала руку. Второе ДТП случилось в Москве после выписки из больницы, где Шульгин проходил лечение после предыдущего происшествие, в его автомобиль врезался автобус.

Арсений Шульгин — младший из троих детей Валерии, рожденных в браке с продюсером Александром Шульгиным.

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