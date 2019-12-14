Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой

Участник капитал-шоу «Поле чудес» стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой. Запись передачи была опубликована на сайте Первого канала.

Отмечается, что в выпуске участникам нужно было отгадать слово, которое означало название вальса, ноты которого при покупке конфет «товарищества Эйнем» получал клиент.

На табло и на экране в финале появилось слово «монпасье», однако его правильным написанием является «монпансье». Один из участников смог одержать победу, несмотря на допущенную ошибку. Кроме того, он смог выиграть и супер-игру.

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