О новом клипе Аллы Пугачевой сообщили СМИ

Певица Алла Пугачева может представить новый клип в новогоднюю ночь на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Предположительно, мини-клип снимается на одну из новых песен Пугачевой. Если съемки пройдут успешно, то зрители федерального канала смогут увидеть его в первые минуты 2020-го года, утверждает источник.

В новом 2019 году Первый канал показывал архивную запись номера с Пугачевой.

Алле Пугачевой в 2019 году исполнилось 70 лет. Она дала два юбилейных концерта и пообещала в следующий раз выйти на сцену в 80 лет.

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