О новом клипе Аллы Пугачевой сообщили СМИ
Певица Алла Пугачева может представить новый клип в новогоднюю ночь на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Предположительно, мини-клип снимается на одну из новых песен Пугачевой. Если съемки пройдут успешно, то зрители федерального канала смогут увидеть его в первые минуты 2020-го года, утверждает источник.
В новом 2019 году Первый канал показывал архивную запись номера с Пугачевой.
Алле Пугачевой в 2019 году исполнилось 70 лет. Она дала два юбилейных концерта и пообещала в следующий раз выйти на сцену в 80 лет.
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