Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма

Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины «Путешествие доктора Дулиттла». Соответствующее видео опубликовано на YouTube канале студии Universal Pictures.

На видео актер просит животных произнести строчки из известных фильмов, таких как «Гадкий я», «Лицо со шрамом», «Челюсти» и «Форсаж».

Фильм «Путешествие доктора Дулиттла» выйдет в российский прокат в 20 февраля 2020 года.

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