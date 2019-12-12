Том Харди случайно раскрыл сюжет нового «Венома»

Актер Том Харди опубликовал Instagram появились фотографии со съемочной площадки сиквела картины по комиксам Marvel «Веном», сообщает Teleprogramma.pro.

Среди них оказался кадр — спойлер сюжета будущего фильма. На снимке можно увидеть обгоревший символ приюта, где в детстве проживал один из главных злодеев картины. Можно заключить, что приют сгорел, а антагонист Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона станет главным злодеем ленты.

Позже Харди удалил снимок. Это не первый раз, когда актер «случайно» публикует кадры, которые не должны были попасть в сеть.

Премьера нового «Венома» запланирована на 1 октября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режиссер «Безумного Макса» рассказал о новом сиквеле фильма

— Том Харди начал съемки в сиквеле «Венома»

— Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»