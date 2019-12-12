Лоза обвинил Успенскую в скудоумии

Композитор Юрий Лоза в беседе с Nation News ответил певице Любови Успенской на критику.

Успенская ранее упрекнула Лозу в том, что он сделал замечание российским артистам, выступающим на Украине и таким образом опосредованно «перечисляющим» средства на поддержание военных конфликтов. «Вы не понимаете, что она глупая? Я сказал, что к Ротару не имею никаких претензий. Она что, читать не умеет? Возьмите мой пост про Ротару — все сразу поймете. Я не знаю, кто и что напел Успенской про меня, но я написал как есть», — отрезал Лоза, усомнившись в том, что певица умеет читать.

Ранее Лоза высказался и о Софии Ротару, которая решила дать концерт в России после паузы, связанной с военным положением на Украине.

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