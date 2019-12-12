Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Ведьмак» на своем официальном YouTube-канале.
В ролике можно увидеть всех главных героев шоу, погони, взрывы и масштабные батальные эпизоды.
Первый сезон сериала будет опубликован на Netflix 20 декабря.
В основу сюжета шоу легла серия фэнтезийных романов Анджея Сапковского о Ведьмаке, выходившая с 1986 по 2013 год.
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