Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Ведьмак» на своем официальном YouTube-канале.

В ролике можно увидеть всех главных героев шоу, погони, взрывы и масштабные батальные эпизоды.

Первый сезон сериала будет опубликован на Netflix 20 декабря.

В основу сюжета шоу легла серия фэнтезийных романов Анджея Сапковского о Ведьмаке, выходившая с 1986 по 2013 год.

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