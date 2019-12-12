Заворотнюк лечат массажами, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк лечат массажами из-за угрозы тромбоза, передает портал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что актриса проходит реабилитацию в одной из московских клиник. Также инсайдер настаивает, что правая сторона тела звезды «Моей прекрасной няни» остается парализованной, и врачи назначили новый курс лечения, чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы.

Состояние актрисы описывается как стабильное.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. После сообщений о параличе семья звезды попросила не распространять страшные слухи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Представители Заворотнюк отреагировали на публикации СМИ о ее параличе

— О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

— Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине