Известен актерский состав нового фильма «Один дома»

В перезапуске культового фильма «Один дома» сыграют актер из фильма Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, а также Элли Кемпер и Роб Делани, пишет Variety со ссылкой на источники.

Предполагается, что Йейтс будет играть одну из главных ролей, но он не будет прототипом Кевина МакКаллистера, а станет новым персонажем.

Первоначально считалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей, однако есть информация, что они могут быть и не связаны с Йейтсом.

Режиссером картины станет Дэн Мазер.

В настоящее время дата премьеры еще не назначена.

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