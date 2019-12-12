Известен актерский состав нового фильма «Один дома»
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В перезапуске культового фильма «Один дома» сыграют актер из фильма Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, а также Элли Кемпер и Роб Делани, пишет Variety со ссылкой на источники.
Предполагается, что Йейтс будет играть одну из главных ролей, но он не будет прототипом Кевина МакКаллистера, а станет новым персонажем.
Первоначально считалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей, однако есть информация, что они могут быть и не связаны с Йейтсом.
Режиссером картины станет Дэн Мазер.
В настоящее время дата премьеры еще не назначена.
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