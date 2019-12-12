ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Из показанной на ТНТ серии сериала «Слуга народа», в котором сыграл главную роль украинский президент Владимир Зеленский, вырезали шутку про главу России Владимира Путина и его часы. Об этом сообщает «Би-би-си».

По сюжету, Зеленский играет учителя истории Василия Голобородько, который внезапно становится президентом Украины и начинается активно бороться с коррумпированностью в стране и олигархами.

Планировалось, что в первых сериях покажут шутку про часы Путина швейцарской марки Hublot. Зеленский, услышав это название, должен был пошутить. Однако этой сцены в эфире российского канала не показали.

Сам сериал был впервые показан на Украине еще в 2015 году. В России представлены лишь три серии, после чего показ с эфира телеканала якобы должны перенести в сеть.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из эфира российского телевидения