Рудковская прокомментировала отказ Билана петь на шоу звезд «Евровидения»

Продюсер Яна Рудковская объяснила отказ своего подопечного Димы Билана петь на концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме, передает Super.

Ранее портал Oikotimes заявил, что Билан отказывается от участия ввиду некорректного представления его на афише. «Организаторы действительно не выполнили условия наши, обещали, но не сделали, Дима туда не едет. Выполнили — поехали бы! Сейчас уже у Димы другие планы — выступить на благотворительном балу Натальи Водяновой для особенных детей и собрать деньги , так как он —волонтер фонда», — разъяснила Рудковская, добавив, что 15 декабря Билан будет выступать именно там.

Дима Билан занял первое место на «Евровидении» в 2008 году. В концерте, от которого он отказался, примет участие занявший на конкурсе в 2019 году третье место Сергей Лазарев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

— Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира

— СМИ рассказали о расценках российских звезд за корпоративы