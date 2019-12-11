Украденную картину Климта нашли в стене галереи

Считавшуюся украденной картину австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины» нашли в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции итальянского города.

Рабочие очищали здание галереи от плюща и обнаружили картину в черном мешке в перегородке между внешних стен галереи. «Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года», — предполагают в полиции. В правоохранительных органах затрудняются сообщить, действительно ли находка является оригиналом. По словам директора галереи, есть все основания верить в подлинность картины.

О «Портрете женщины» заговорили в 1996 году, когда под слоями краски обнаружился другой портрет, написанный Климтом ранее. В феврале 1997 года, незадолго до открытия выставки, посвященной Климту, картину украли, позже находили только ее подделки.

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