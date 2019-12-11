Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине

Актриса Анастасия Заворотнюк в 2019 году заняла второе место по количеству поисковых запросов на Украине, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на данные корпорации Google.

Украинцы интересовались новостями о состоянии здоровья госпитализированной летом актрисы.

Первое место по интересу в поисковиках занял президент страны Владимир Зеленский, избранный в 2019 году.

Также жители Украины часто искали информацию о фильмах «Джокер», «Мстители: Финал», финальном сезоне «Игры престолов» и мини-сериале «Чернобыль».

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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