Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»

Актер сериала «Сваты» Федор Добронравов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о съемках седьмого сезона проекта.

Он призвал не верить слухам о заморозке «Сватов». «Съемки начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Просто по сюжету в фильме должна быть зима, много снега, вот и ждем», — пообещал артист.

Также он опроверг сообщения о том, что под Киевом якобы сгорел дом, в котором снимали шестой сезон сериала.

Добронравов также заявил, что основной актерский состав «Сватов» не изменился, но в фильме появятся новые герои. «Это будут и известные актеры, и молодые. Сами все увидите!» — заинтриговал актер.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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