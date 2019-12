Вандалы нарисовали красные носы оленям на новом граффити Бэнкси

Вандалы внесли изменения в новое граффити уличного художника Бэнкси в Бирмингеме.

Через несколько дней после появления рисунка с рождественскими оленями в одном из кварталов города неизвестные пририсовали животным красные носы, сообщают очевидцы в Twitter.

Мурал изображает двух оленей и расположен возле лавки, на которой спят бездомные.

В своих работах Бэнкси традиционно поднимает вопросы социального неравенства и лицемерия властей. На изменения, внесенные в его работу, он пока не отреагировал.

Apparently, someone's already painted bright red noses onto the reindeer in #Banksy's latest street art in #Birmingham. Gosh, that didn't take long... pic.twitter.com/ftmqLSXIwi